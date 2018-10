Plusieurs des candidats principaux dans les courses à la mairie de ces villes font valoir que la croissance doit ralentir, que les tours qui poussent dans la région doivent être moins hautes et que la mairie sortante passe trop de temps à écouter les promoteurs immobiliers et pas assez la population.

Rob Vagramov, candidat pour la mairie de Port Moody, estime ainsi qu’il est bien de travailler avec des développeurs, mais qu’il faut mieux être à l'écoute de la communauté.

« Des gens sont frustrés. Ils voient leur communauté envahie par des tours », indique de son côté un candidat à la mairie de White Rock, Darryl Walker.

Selon le candidat au poste de maire pour le district de North Vancouver, Kerry Morris, la communauté des développeurs craint énormément que la population en ait assez de cette croissance.

Une région en expansion

Le maire sortant de Port Coquitlam et président de Metro Vancouver estime que la stratégie est assez simple. « Ça se résume au fait que nous sommes une région en croissance. Nous le sommes depuis un certain temps et nous devons trouver quelle est la meilleure façon d'aller de l'avant. Pour moi, il s’agit d’augmenter la densité près des stations de SkyTrain, de limiter l’étalement urbain et de concentrer la croissance dans de nouveaux secteurs de Metro Vancouver », soutient Greg Moore.

Cette philosophie est partagée par pratiquement tous les maires de la région, mais la flambée du prix de l’immobilier fait dire à des candidats que ce système ne fonctionne pas.

D'après un texte de Justin McElroy, CBC