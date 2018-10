Francophones et anglophones auront l'occasion de voir des films francophones de divers horizons. Avec des réalisateurs en provenance des deux côtés de l’Atlantique, c’est la diversité qui est au cœur du projet.

Armelle Alhéritière, la coordinatrice de l’évènement, a expliqué dans une entrevue accordée à l’émission Le 6 à 9, vouloir valoriser l'éclectisme.

« On voulait élargir l’offre cette année. On a cherché une sélection où il y en aurait pour tout le monde », confirme-t-elle.

Un large programme que les amateurs pourront aller voir du 19 au 21 octobre au Centre culturel franco-manitobain (CCFM) puis au SilverCity St. Vital Cinemas du 26 au 28 octobre.

Aller au-delà de la projection de la sélection officielle

La projection de longs métrages sur grand écran n’est pas l’unique proposition de ce festival. Les courts-métrages ont aussi leur mot à dire.

« On a une sélection de courts-métrages lors d’une séance gratuite dimanche 21 à 13 h, où les gens nous soumettent leurs courts métrages. C’est commandité par On Screen Manitoba pour soutenir la création locale », explique Armelle Alhéritière.

Cinémental est également l’occasion de partager avec quelques comédiens et réalisateurs invités pour l’occasion. Cette année, ce sont les comédiennes Marianne Fortier (Pieds nus dans l’aube) et Juliette Gosselin (1991) ainsi que les réalisateurs Tristan Dubois (La Chute de Sparte) et François Bouvier (La Bolduc) qui ont répondu à l’appel.

Quel film voir?

Parmi la riche sélection de cette année, voici quelques pistes pour choisir :

Pieds nus dans l’aube, de Francis Leclerc

Cette histoire, écrite par Félix Leclerc et mise en image par son fils, raconte les pérégrinations d’un enfant curieux de la vie, de la nature, de l’amitié et de la famille dans le Québec de 1927.

Noces, de Stephan Streker

Le film dépeint l’histoire de Zahira, une jeune belge de 18 ans dont les parents sont d’origine pakistanaise. Dans une confrontation des cultures, cette dernière se voit imposer un mariage arrangé auquel elle résiste.

Un long métrage lauréat du Prix du public et du Prix des lycéens à Bastia en France.

Chien de garde, de Sophie Dupuis

Dans un petit appartement, JP cohabite avec sa mère, son frère et sa copine. Il essaie d’aider toute sa famille, de son frère instable au cartel de drogue de son oncle.

Ce film représentera le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur long métrage en langue étrangère.

1991, de Ricardo Trogi

Ce film humoristique semi-autobiographique fait suite à 1981 et 1987. Il raconte l’aventure de Ricardo dans son aventure étudiante en Italie motivée par une passion amoureuse.

La Bolduc, de François Bouvier

Ce film biographique retrace l’histoire de Mary Travers, connue sous le nom de La Bolduc. Dans le Québec des années 1930, elle fut la première Québécoise à gagner sa vie comme chanteuse, auteure, compositrice et interprète.