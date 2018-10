Un texte de Romain Schué, correspondant parlementaire à Québec

« Malheureusement, je ne suis pas satisfait de la façon dont on a travaillé jusqu’à présent », a clamé François Legault, dans l'édifice Honoré-Mercier, qui accueille les bureaux du 32e premier ministre du Québec.

Ce dernier fait référence aux traitements de l'aide aux sinistrés de la tornade qui a frappé l'Outaouais dans la nuit du 21 au 22 septembre. Au lendemain de ce drame, François Legault s'était rendu sur place, à l'instar des autres chefs, pour rencontrer des victimes et le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin. Il avait alors fait part de sa volonté d'améliorer les programmes d'aide.

« L'état des lieux », fourni ces derniers jours par les fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique, ne l'a pas satisfait, a-t-il indiqué, soulignant qu'il se rendra, vendredi après-midi, à Gatineau.

Selon le chef caquiste, il est impossible pour les sinistrés de connaître les détails des remboursements à venir. Par ailleurs, a-t-il ajouté, des victimes des inondations du printemps 2017 recevront des versements à la fin de l'année 2019. « On peut imaginer le stress des personnes qui ont été sinistrées, a-t-il confié. Pour moi, c'est inacceptable ».

Dans « les prochaines semaines », « un nouveau programme » qui « va donner des réponses beaucoup plus rapidement » sera annoncé.

Le but, c’est vraiment d’enlever de la bureaucratie, de réduire les délais, d’être au moins capable de dire aux sinistrés : "Voici le cadre, voici le pourcentage de vos pertes qui vont être remboursée". François Legault, premier ministre du Québec

La dernière conférence de presse de François Legault, devant les médias québécois, remonte au 2 octobre dernier, au lendemain de l’écrasante victoire de la Coalition avenir Québec (CAQ). Il avait par la suite pris la direction d’Erevan, en Arménie, pour le Sommet de la Francophonie en compagnie de Justin Trudeau. Il n'avait accordé que quelques entrevues individuelles.

Jeudi, deux jours après l’assermentation des 74 députés caquistes, il a dévoilé la composition de son Cabinet. Celui-ci, tel que promis, est paritaire, avec 13 femmes et 13 hommes. François Legault avait par la suite convoqué les 26 membres de ce Conseil des ministres pour une première rencontre.

Au cours de son allocution, l’ex-homme d’affaires a aussi demandé à ses ministres de faire preuve d’humanité et d’ouverture. Avec une telle majorité, « on pourrait être tenté de gouverner comme bon nous semble. Je vous demande de gouverner en obtenant l’adhésion du plus grand nombre », a-t-il indiqué.

François Legault a également rappelé qu’il tiendrait sa promesse de réformer le mode de scrutin « dans la première année » de son mandat. Ce dossier sera confié à Sonia LeBel, nouvelle ministre de la Justice.

Homme fort de ce premier gouvernement caquiste, Simon Jolin-Barrette, 31 ans, devra quant à lui mettre en œuvre le projet de loi visant à interdire le port des signes religieux pour les juges, les policiers, les gardiens de prison, mais aussi les enseignants.

Le député de Borduas a été nommé leader parlementaire et ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.

Radio-Canada a appris que les travaux de l'Assemblée nationale reprendront durant la dernière semaine du mois de novembre, pour une durée de deux semaines.

Plus de détails à venir