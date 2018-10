Assermenté jeudi dans les fonctions de Leader parlementaire et de ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette s’est également vu confier la mission, par François Legault, de mettre en place l’interdiction du port de signes religieux pour les employés de l'État en situation d'autorité, soit les juges, les procureurs, les policiers, les gardiens de prison, mais aussi pour les enseignants.

Interrogé sur les ondes de l’émission Gravel le matin, le nouveau ministre de 31 ans a expliqué que la laïcité de ces fonctionnaires de l’État est un dossier qui a déjà trop traîné et qu’il n’entend pas perdre de temps pour le régler.

Ça fait dix ans que ce dossier-là traîne malgré le consensus de Bouchard-Taylor. Les libéraux ont tabletté la position du rapport relativement aux personnes en situation d’autorité. Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Selon lui, les Québécois sont prêts depuis longtemps à intégrer ce principe de laïcité de l’État.

« Je pense que ça fait consensus au Québec que les personnes en situation d’autorité ne devraient pas porter de signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions », a expliqué le nouveau ministre.

Il y a 50 ans, on a décidé de séparer l’Église et l’État et je pense qu’il est important d’avoir un cadre juridique qui va le consacrer. Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Les Québécois ont voté en connaissance de cause

François Legault devant ses partisans après la victoire de son parti. Photo : Radio-Canada

Or, il n'y a pas de surprise, selon le ministre, la position de la CAQ n’a jamais changé. Il s’agit selon lui de mettre en œuvre les conclusions du rapport Bouchard-Taylor sur le port de signes religieux par les fonctionnaires en situation d’autorité et de l’appliquer en plus aux enseignants, qui sont des personnes que la CAQ juge aussi en position d’autorité.

Plus tard en matinée, le premier ministre François Legaut a d'ailleurs réitéré en conférence de presse qu'il croyait toujours que les enseignants du niveau primaire sont des employés de l'État en position d'autorité en précisant que des consultations allaient être néanmoins être faites sur le sujet dans le cadre de l'élaboration d'un éventuel projet de loi.

« La position de la CAQ était très claire avant la campagne électorale et pendant la campagne électorale, les Québécois nous ont donné un mandat fort. Ils souhaitent qu’on règle cette question rapidement », a martelé le député de Borduas.

Lorsqu’Alain Gravel lui a rappelé que Charles Taylor, l’un des coauteurs du rapport Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, a qualifié le plan de la CAQ de « malhonnête, ridicule et plein de bêtises », le nouveau ministre a gardé le cap, prenant appui sur la volonté populaire exprimée lors du dernier scrutin.

« M. Taylor a droit à son opinion. Par contre, il y a une majorité de Québécois qui ont décidé d’appuyer la CAQ sur ce point lors de la dernière élection. On doit respecter les engagements qu’on a pris lors de la campagne électorale », a répondu Simon Jolin-Barrette.

Les agents de la paix particulièrement concernés, selon la CAQ

En ce qui a trait à, Sondos Lamrhari, la jeune femme voilée qui étudie en technique policière et dont le cas a été soulevé pendant la campagne électorale, le nouveau ministre a expliqué qu’il est particulièrement important que les agents de l’État n’affichent aucun signe religieux lorsqu’il est question de pouvoir de coercition.

« On parle notamment des policiers, des gardiens de prison, des juges, des procureurs de la Couronne. Ils représentent l’État dans l’exercice de leurs fonctions. »

Il ne s’agit pas de grosseur, de grandeur, de signes ostentatoires ou non, c’est clair que pas de signes religieux pour les personnes en situation d’autorité, si c’est ce qui est prévu dans la loi, c’est ce qui sera exigé. Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a par ailleurs expliqué vendredi matin aux journalistes que ce n'est pas le ministère de l'Immmigration qui sera chargé de gérer le dossier.

C'est en effet au conseil exécutif que l'élaboration de la loi sur la laïcité sera confiée, sous la supervision de Simon Jolin-Barrette, a expliqué François Legault, précisant au passage que M. Barrette « est la personne toute désignée pour traiter ce dossier ».

Moins d'immigrants dès 2019

Sur la question de la réduction du nombre d’immigrants admis chaque année au Québec, Françaois Legault a été très clair avec les journalistes : « J’en ai déjà parlé avec M. Trudeau et oui j’ai l’intention de les réduire [les seuils d'immigration] pour l’année 2019. »

« C’est un engagement électoral que M. Legault a pris. Notre objectif est de baisser les seuils à 40 000 immigrants pour 2019, cela étant motivé par le fait de mieux intégrer les immigrants », a rappelé Simon Jolin-Barrette.

« On veut conserver les mêmes sommes budgétaires en ce qui concerne l’intégration et la francisation pour s’assurer qu’on ait un moins grand nombre de personnes, mais pour qu’elles soient mieux accompagnées dans le processus d’intégration et de francisation », a-t-il expliqué.

M. Jolin-Barrette a rappelé au passage que la vérificatrice générale du Québec a déposé l’an dernier un rapport lapidaire sur la gestion des cours de francisation, ce qui n’aide en rien les immigrants à s’intégrer au marché du travail chez nous, selon lui.

Ce n’est pas respectueux comme société de dire à des gens : ''Venez au Québec, vous allez pouvoir travailler dans votre domaine d’expertise'', et une fois rendu bien finalement, ils ne réussissent pas à se trouver un emploi. Simon Jolin-Barrette, Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Expliquant que trop souvent les immigrants qualifiés ne trouvent pas d’emplois dans leur domaine parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus ou parce qu’il y a des difficultés de maillage, Simon Jolin-Barrette a promis que son gouvernement se concentrerait en priorité sur le maillage entre les entrepreneurs et les immigrants, sur la francisation et la régionalisation de l’immigration « parce qu’on a des besoins de main-d’œuvre dans toutes les régions du Québec », a-t-il conclu.