Le Service de police d'Ottawa (SPO) a l'intention de faire plus souvent des interventions du genre depuis que la légalisation du cannabis est entrée en vigueur, mercredi. Le but est d'intercepter et de retirer de la route les conducteurs dont les facultés sont affaiblies par les drogues.

Début du graphique (passez à la fin) Bilan du MégaRIDE: 2640 autos interceptées, 10 tests avec appareils de détection approuvés, 1 suspension pour indication « warn », 3 épreuves de coordination des mouvements (ECM) 0 conducteurs aux facultés affaiblies par la drogue, 6 infractions provinciales délivrées. https://t.co/SQBeWwhMuk — Ottawa Police (@OttawaPolice) 19 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

En vertu de la loi, conduire avec les facultés affaiblies par les drogues, l'alcool ou une combinaison des deux est un acte criminel. Un conducteur pris en flagrant délit et déclaré coupable aura un casier judiciaire, se verra interdire de conduire pendant un an et recevra une amende minimale de 1000 $.

Un policier d'Ottawa fait passer un test à un conducteur, lors d'un barrage routier qui a été établi dans l'ouest de la ville, jeudi soir. Photo : Radio-Canada

Une nouvelle réalité

Une dizaine de policiers ont pris part au barrage routier. Ils ont intercepté quelques conducteurs. Ils ont notamment mis la main sur un petit sac contenant de la marijuana séchée appartenant à l'un des passagers d'un véhicule intercepté.

Après une série de tests, le sac a été remis aux occupants du véhicule qui ont repris la route par la suite. Les agents ont admis qu'avant le 17 octobre, la situation aurait été différente.

Avant le 17 octobre, ces personnes auraient probablement été arrêtées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le sergent Dany Laberge, du Service de police d'Ottawa

« Selon l'enquête, ils auraient probablement tous été arrêtés, menottés et accusés de possession de cannabis », a déclaré le sergent Dany Laberge, qui a pris part au déploiement policier.

« Maintenant, c'est légal. Pour nous, les officiers de police, c'est un changement de mentalité. »

Le SPO compte faire passer le nombre d'experts en reconnaissance de drogue de 28 à 50 au cours des deux prochaines années.

Éventuellement, on souhaite former l'ensemble des 450 agents de première ligne aux tests de sobriété normalisés sur le terrain. Ces tests sont basés sur des observations subjectives faites par des agents.

Les conducteurs sous l'influence du cannabis ont tendance à avoir une conduite erratique, lente et à être distraits sur la route.

