Des caméras de surveillance auraient filmé la Canadienne Brittney Loretta Katherine Schneider et la Britannique Furlong Lee utilisant de la peinture en aérosol pour écrire un message sur un mur de la fameuse porte historique Thapae Gate, dans la province de Chiang Mai, dans le nord du pays, vers 4 h, heure locale, jeudi.

Les deux jeunes femmes sont âgées de 23 ans.

Le chef de la police de Chiang Mai a dit que les deux touristes ont été détenues et accusées d'avoir vandalisé des reliques anciennes. Elles pourraient écoper d'une peine de dix ans de prison et d'une amende équivalant à 30 000 $US.

Les deux femmes auraient admis avoir posé le geste après avoir trop bu. Mme Lee, qui est originaire de Liverpool, aurait reconnu avoir écrit « Scouser Lee » sur le mur, et Mme Schneider aurait ajouté un « B » en dessous.

La porte Thapae Gate date du 13e siècle et fait partie d'un mur ancien qui encercle le noyau central de Chiang Mai.