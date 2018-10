Depuis cet été, le Gîte Ami qui reçoit annuellement autour de 500 à 600 personnes dans le centre-ville de Hull est à pleine capacité et 10 personnes sont sur une liste d'attente.

Fondateur d'Itinérance Zéro, Benoit Leblanc a remarqué que le nombre de sans-abris a augmenté ces derniers mois à Gatineau. Lui et ses bénévoles ont préparé 120 repas jeudi pour ensuite les distribuer à 12 points d'arrêt dans la ville.

Il y a trois mois, on était autour de 70 - 80 repas , fait remarquer M. Leblanc. Personne, que ce soit les bénévoles ou le fondateur, ne sait à quoi est due cette hausse.

La roulotte de l'organisme Itinérance zéro. Photo : Radio-Canada/Rachel Gaulin

Différents profils de personnes viennent chercher un repas ou des dons à la roulotte.

Pour certains, c'est temporaire. André, par exemple, qui est venu prêter main-forte aux bénévoles de la roulotte, s'est retrouvé à la rue il y a quelques mois. Depuis, il est devenu chauffeur de limousine.

Comme je le dis à tout mon entourage, je les appelle les coeurs sur deux pattes et aussi les anges de la rue. Pendant tout l'été, j'ai eu besoin de leur service et ils m'ont aidé avec la bouffe. Et en même temps, je cherchais de l'emploi. J'ai voulu continuer dans le domaine du transport, et finalement, ça va faire trois semaines demain que j'ai un emploi , témoigne-t-il.

D'autres personnes peuvent vivre dans des situations de précarité pendant longtemps.

On va les voir une ou deux semaines, et après ça, on ne les voit plus. On a de plus en plus de personnes âgées qui sont à la retraite. Parfois la vie va bien. On disait : "Écoute pour ton fonds de pension, tu vas avoir 1000 dollars par mois". Et puis, la personne pensait : "Mon Dieu, je ne manquerais plus jamais d'argent". Mais en 2018, avec 1000 dollars, tu ne vas pas aller loin avec ça. Ils peuvent payer des choses, mais pas nécessairement les moyens de se payer des repas 7 jours/semaine , raconte M. Leblanc.

Selon le dernier rapport du Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO), il y a eu une augmentation de 36 % des adolescents en hébergement d'urgence de 2016 à 2017.

Nuit des sans-abris à Gatineau : La 17e Nuit des sans-abris aura lieu vendredi et débutera avec une marche de solidarité à 17 h au parc Ste-Bernadette. Plusieurs activités sont prévues à partir de 18 h dont un spectacle par et pour les personnes fragilisées et marginalisées, un kiosque santé, un kiosque de prévention des surdoses, un kiosque de coiffure, un mur de graffiti, et un repas gratuit sera distribué.

