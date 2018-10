Appelée D'avenirs et de passions , la campagne a récolté 26,4 millions de dollars dans la communauté universitaire et 8,9 millions de dollars chez les étudiants.

Les dons reçus nous ont permis de mettre en œuvre plus d'une cinquantaine de projets porteurs qui ont des retombées concrètes dans la vie de toute la population , soutient le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette.

Entre autres projets réalisés, on retrouve le studio de création Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine qui est en construction présentement, l'Accélérateur entrepreneurial Desjardins, du Laboratoire de simulation clinique, la chaire en neuroinformatique et différentes cliniques d'aide à la population.

La présidence de la campagne avait été confiée à Normand Legault.

Cette campagne de financement était la plus ambitieuse réalisation philanthropique depuis la création de l'Université de Sherbrooke. Elle a débuté auprès de la communauté universitaire en 2012 et auprès des partenaires en 2015.