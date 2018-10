Les automobiles, les VTT et les chevaux pourront traverser le Saint-Maurice à cet endroit du lundi 22 octobre à 6 h au vendredi 9 novembre 2018 à 18 h.

Des mesures temporaires de sécurité seront mises en place pendant cette période : ajout de glissières en béton de type Jersey, de cônes oranges, de dos d'âne sur le lien et à son entrée, en plus d'une escorte routière et des signaleurs lorsque les travailleurs d'Hydro-Québec seront présents.

Les travaux résiduels liés au projet de réfection du mécanisme de levage du barrage se poursuivront après ces trois semaines.

Une pancarte signale la fermeture du lien interrive sur le barrage de la Gabelle, qui relie Saint-Étienne-des-Grès et Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

La société d'État avait fermé le lien en juillet, après qu'un automobiliste impatient eût happé un employé.

Une étude sur la circulation à La Gabelle

Le comité de travail sur la sécurité sur le lien interrives de La Gabelle a décidé d'en profiter pour mener une étude de la circulation.

Cette étude vise à mieux comprendre les déplacements et la fluidité de la circulation dans chaque sens pour mieux intervenir.

Des sondeurs travailleront aux abords du lien et un questionnaire sera également accessible sur le site d'Hydro-Québec.

Le comité de travail est composé des municipalités de Saint-Étienne-des-Grès et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, de la Sûreté du Québec et d'Hydro-Québec.