Les travaux ont pour but de renforcer le mur du quai, qui sépare la forteresse du port de la ville de Louisbourg. Ce mur protège le lieu historique contre les assauts de la mer.

Les tempêtes ont arraché une partie du bois qui compose le mur au fil des ans, explique David Ebert, de Parcs Canada. Le niveau de l’eau a également monté.

Depuis le 18e siècle, le niveau de l’eau a grimpé d’un mètre, ajoute-t-il. Et nous savons qu’à cause des changements climatiques, nous avons plus de tempêtes et des tempêtes plus fortes.

Le niveau de la mer a augmenté d'un mètre depuis le 18e siècle, selon David Ebert de Parcs Canada. Photo : CBC/Nicole MacLennan

La forteresse de Louisbourg a été fondée en 1713 pour protéger les possessions françaises qui subsistaient alors sur la côte Est. Elle a été conquise une première fois en 1745 avant de tomber définitivement aux mains de la Couronne britannique en 1758.

Un mur trop bas

Elle a été reconstituée au début des années 1960 et c’est à ce moment-là que le mur du quai a été construit.

À l’époque, note David Ebert, on a pris la décision d’abaisser le mur d’un mètre, pour que les gens [à la forteresse] puissent mieux voir la ville de Louisbourg.

Les travaux en cours vont rajouter ce mètre. L’enveloppe en bois du mur de béton sera enlevée, le mur sera remonté et un revêtement en bois d’oeuvre dur, dans un style d’époque, sera installé.

Le mur du quai, qui protège la forteresse de Louisbourg contre les assauts de la mer, sera renforcé. Photo : Parcs Canada

Les architectes ont prévu un monticule le long de la partie intérieure du mur pour que les visiteurs puissent encore voir la ville de Louisbourg.

Les travaux devraient être terminés en mars 2020. Ils seront interrompus l’été prochain pour ne pas nuire à l’expérience des touristes.

Ottawa dépensera 9,2 millions de dollars sur ce projet. Il devrait pérenniser le site, espère David Ebert, et permettre aux visiteurs de continuer à vivre l’histoire de la colonisation française dans cette partie du pays.

