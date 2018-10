En entrevue à 24/60, le nouveau titulaire du portefeuille de l’Éducation explique que le projet gouvernemental s'étendra sur cinq ans en tenant compte de la pénurie d’enseignants.

Il y a des endroits au Québec où il n’y a pas nécessairement des pénuries d’enseignants; on va commencer par-là. Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Valoriser la profession de l’enseignant

Le ministre Roberge veut ressortir son plan déposé à l’Assemblée nationale, alors qu’il était dans l’opposition. Il a pour objectif de valoriser la profession de l’enseignant en transformant « la façon dont on fait l’insertion professionnelle », explique-t-il.

On perd un jeune enseignant sur quatre dans les cinq premières années. Quel gaspillage de talents! Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Pour le ministre, « si on réussit l’insertion professionnelle, on vient d’augmenter de 25 % le nombre de nouveaux enseignants ».

Le nouveau ministre de l’Éducation réitère également l’engagement de la Coalition avenir Québec (CAQ) de transformer les commissions scolaires en centres de services aux écoles.

« On va le faire sans mettre personne à la porte ». Cela se fera « en partenariat avec tous les acteurs du milieu », a indiqué M. Roberge, qui dit vouloir commencer rapidement à améliorer les processus « pour qu’on rénove, pour qu’on agrandisse et qu’on construise nos écoles vite et mieux ».

Nos écoles se détériorent plus qu’on les répare. C’est inacceptable. Jean-François Roberge

Le ministre caquiste affirme avoir lu la lettre ouverte de la présidente de la CSDM, qui réclame des états généraux sur l’éducation, une idée qu’il n’écarte pas. Toutefois, « il y a des choses qui vont se faire dès cet automne », a dit Jean-François Roberge.

Mais « juste ajouter de l’argent, ça ne fonctionne pas, il faut revoir nos façons de faire », a ajouté le député de Chambly.

Décentralisation des décisions

Le nouveau ministre veut que « les décisions se prennent le plus souvent possible par ceux et celles qui connaissent les élèves par leur nom ».

Le ministre entend également mettre au service des écoles « la machine du ministère et les machines des commissions scolaires promettant aux enseignants « davantage d’autonomie professionnelle » et « plus de marge de manœuvre » pour les directions des écoles.

M. Roberge promet « plus de parascolaire » pour contrer le décrochage.

On va donner une heure de parascolaire gratuitement par jour et, pourquoi pas, offrir à des élèves « qui ont peut-être des difficultés en maths, en français, en histoire une raison d’aimer l’école », a-t-il précisé. On a de l’argent qui va venir appuyer tout ça. »

Sur la qualité de l’enseignement du français, il y a un coup de barre à donner, selon le ministre qui estime qu’il y a eu « trop de nivellement par le bas », notamment en ce qui a trait aux notes gonflées.

« Maintenant que je suis dans la chaise du ministre, je vais voir quels sont les moyens à prendre pour que les résultats reflètent les acquis des élèves », insiste le ministre Roberge.