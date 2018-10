On dit souvent que la plus grande menace pour un politicien, c'est l'arrogance, et qu'elle vient généralement avec l'usure du pouvoir. Le premier ministre François Legault, qui a présenté son Conseil des ministres jeudi à Québec, a insisté pour que ses députés soient à l'écoute des citoyens qu'ils représentent. Il voulait marquer le coup, alors qu'il veut incarner le changement réclamé par ses électeurs.