Sur les quelques médiateurs identifiés par les parties patronale et syndicale, le premier contacté a offert des disponibilités en octobre... 2019. L'APTS-Estrie s'est donc présentée au conseil d'administration du CIUSSS, tenu à l'hôpital de Granby jeudi, pour réclamer qu'on donne le mandat au comité de négociations patronal de reprendre les discussions avec elle.

Ça nous laisse presque un an pour négocier. C'est ce qu'on demandait à l'employeur, mais le message qu'on a entendu, clairement, c'est qu'on a déjà tenu 46 rencontres, donc si on n'avait pas été capables de s'entendre, qu'on ne s'entendrait pas pour la suite , explique le porte-parole de l'APTS-Estrie, Emmanuel Breton.

Le porte-parole régional de l'APTS, Emmanuel Breton. Photo : Radio-Canada

Les différents syndicats et le CIUSSS avaient jusqu'au 30 septembre pour s'entendre, sans quoi ils devaient passer par la médiation ou l'arbitrage, deux scénarios qu'on souhaitait éviter tant du côté syndical que patronal. Or, une vingtaine de matières doivent toujours être négociées entre les deux parties sur un total de 26.

C'est une date prévue par la loi qui nous permettait comme employeur de pouvoir mettre fin aux tables de négociations dépendamment de l'avancement des travaux [...] On est arrivé à la conclusion au 30 septembre, pour l'APTS, qu'il serait avantageux pour les employés et notre organisation de poursuivre les travaux, mais avec un médiateur , mentionne Josée Paquette, directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Plus de moyens de pressions

Les principaux points d'achoppements concernent notamment l'affichage de poste, la mobilité, l'argent pour la formation des membres et les vacances.

On a un nouveau mandat qui nous permet d'avancer sur certains points qu'on n'avait pas avant, alors tout ça nous permettrait de nous entendre et d'être capables de trouver une bonne entente avec l'employeur. On demeure disponibles, on est là, on attend juste que l'employeur vienne s'asseoir avec nous , fait tout de même valoir un autre représentant de l'APTS-Estrie, Danny Roulx.

Le CIUSSS ne souhaite pas pour autant attendre un an avant de reprendre les discussions, assure Josée Paquette, en spécifiant que plusieurs médiateurs demeurent à être contactés et qu'ils pourraient offrir des disponiblités avant octobre prochain.

Si jamais cette situation s'avérait pour l'ensemble des noms qu'on a identifiés, on en prendra acte et on vérifiera quelles sont les prochaines étapes, mais à ce moment-ci on n'en est pas là. Notre intention, c'est vraiment d'aller avec dilligence en processus de médiation , mentionne-t-elle.