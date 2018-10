Le 8 mars 2014, 239 personnes ont disparu après avoir décollé de Kuala Lumpur à bord d'un Boeing en direction de Pékin. Si certains débris semblant lui appartenir ont été récupérés dans l'océan Indien, aucune trace des 239 passagers n'a jamais été retrouvée. Ghyslain Wattrelos a notamment perdu son épouse et deux de ses enfants dans la disparition de l'avion.

Jeudi, il a été reçu avec son avocate Marie Dosé par la juge d'instruction responsable de l'information judiciaire ouverte en France, pour faire le point sur les investigations et les pistes à explorer par les enquêteurs.

Parmi les priorités qui mobilisent les enquêteurs, un déplacement aux États-Unis est « de nouveau à l'ordre du jour », après un voyage avorté en septembre pourtant prévu dans le cadre d'une commission rogatoire internationale lancée en octobre 2017, ont-ils annoncé lors d'une conférence de presse jeudi.

Selon Me Dosé, ce déplacement avait dû être annulé, les autorités américaines ayant opposé des « clauses de confidentialité », puis le « secret industriel » du constructeur Boeing.