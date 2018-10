Ce don contribuera entre autres à la création d’un Fonds de bourses pour les Aigles Bleus et d’un Fonds d’intégration pour les étudiants internationaux.

C’est un moment très important pour l’Université. On vient de recueillir le deuxième plus gros don dans le cadre de la campagne Évolution , souligne le recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université, Jacques Paul Couturier.

Il souligne les défis auxquels doit faire face l’institution, à savoir l’appui financier [des] étudiants et étudiantes, l’amélioration de l’expérience étudiante et [des] infrastructures . C’est ce qui a motivé le lancement de la campagne de financement Évolution dont l’objectif s’élève à 50 millions de dollars.

L’Université et la Ville de Moncton ont aussi signé un protocole d’entente pour l’atteinte d’objectifs communs liés à leur croissance mutuelle.