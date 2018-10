Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Richard Daigle

Plusieurs élus se sont inquiétés jeudi du temps que Mme Proulx pourrait consacrer aux dossiers régionaux.

La principale intéressée précise que ses premières actions seront de rencontrer son équipe puis les intervenants des milieux régionaux.

La nouvelle ministre, qui se décrit comme « travaillante », mise sur la concertation et la collaboration avec les acteurs du milieu comme les entreprises ou les élus municipaux pour assurer le développement des régions sous sa responsabilité.

On va travailler avec les gens. On croit à l’expertise des gens des régions. On va redonner des moyens aux régions. C’est catégorique. Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional

Décentralisation d'Investissement Québec

Marie-Ève Proulx se montre prudente quand on lui demande d’énoncer ses priorités. Je préfère auparavant entrer en fonction , dit-elle.

La nouvelle ministre entend par contre accorder un rôle plus important à Investissement Québec dans le développement des régions. On a un intérêt majeur pour décentraliser Investissement Québec. On veut amener une nouvelle culture également , explique Mme Proulx.

La décentralisation d’Investissement Québec était d’ailleurs une promesse phare de la Coalition avenir Québec durant la campagne électorale.

La CAQ souhaite que la société d’État soit plus interventionniste et que ses agents soient plus présents en région. On veut s’assurer qu’ils se rendent dans les entreprises, qu’ils déterminent les besoins avec les entrepreneurs pour que l’économie soit plus prospère , indique Marie-Ève Proulx.

Quant à la stratégie maritime, la ministre indique que cette stratégie sera réévaluée et que les nouvelles orientations seront dévoilées dans quelques semaines.