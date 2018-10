M. Legault ira d’abord à la Maison du citoyen en début d’après-midi pour une mise à jour des actions municipales en lien avec les tornades , selon son agenda public.

Le premier ministre se rendra ensuite à l’intersection des rues Jumonville et Daniel Johnson, dans le secteur du Mont-Bleu, où les conditions météo extrêmes du 21 septembre ont causé le plus de dégâts. M. Legault s'adressera aux médias avec le maire Maxime Pedneaud-Jobin.

La vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, accompagneront M. Legault au cours de sa visite à Gatineau.

Les membres du Conseil des ministres ont été assermentés jeudi après-midi. Outre M. Legault, le Cabinet compte 26 ministres, soit 13 hommes et 13 femmes.