Le service de soirée du CPE ne sera plus offert à compter du 1er décembre. La situation financière de l'Éveil des Chérubins est précaire et le CPE n'est plus en mesure de desservir sa clientèle en soirée.

Un casse-tête pour les parents qui travaillent de soir. On va essayer de trouver une solution. Moi, j'ai un travail temps plein de soir, mon chum est à la maison, mais il a des rendez-vous à Québec , explique une mère qui travaille à l’hôpital.

Le député de Rimouski, Harold LeBel, dénonce cette situation et veut interpeller le nouveau ministre de la Famille du gouvernement Legault, Mathieu Lacombe, à ce sujet.

Ce genre de services, c'est important pour une région [...] On n'a pas le choix, il faut sauver ce service-là. Harold LeBel, député de Rimouski

Une rencontre aura lieu entre les administrateurs du CPE, les parents et le député mardi prochain.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse