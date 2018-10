Le seul point à l’ordre du jour est celui du rectorat. C'est un point « décisionnel », ce qui veut dire que les gouverneurs devront s'entendre sur une solution à cette situation qualifiée de déplorable par la direction de l'Université.

L’Université dénonce le fait que l’information révélant les dix candidats finalistes au poste de recteur a été transmise à Radio-Canada. Elle estime qu’il s’agit d’une violation de la confidentialité.

De leur côté, étudiants et professeurs ont fait part de leurs inquiétudes quant à une possible annulation du processus de sélection.

C'est certain qu'on est inquiets au niveau des étudiants et même du processus en général. Il y a eu un bris de confidentialité, donc maintenant, il y a un questionnement autour de ce qui va être le processus en général , indique Alexandre-Cédric Doucet, président de la Fédération des étudiantes et des étudiants de l’Université de Moncton (FÉÉCUM).

Alexandre-Cédric Doucet, président de la FÉÉCUM. Photo : Radio-Canada

C'est certain que si le processus est recommencé, il va y avoir un coût pour l’université et donc pour nos membres qui seront perdants là-dedans. Alexandre-Cédric Doucet, président de la FÉÉCUM

De son côté, le président de l’Association des professeurs et bibliothécaires de l’Université de Moncton (ABPPUM) espère que le processus va continuer.

L’Université a toujours besoin, comme pour n’importe quelle institution, d’une stabilité au niveau de la direction et, dans ce cas-ci, on a besoin d’une rectrice ou d’un recteur comme c’était prévu, soit le 1er juillet 2019 , soutient Mathieu Lang.

Mathieu Lang, président de l’Association des professeurs et bibliothécaires de l’Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Pour le moment, impossible de savoir si le processus de sélection sera entravé. Toutefois, le dévoilement des candidats a créé un malaise au sein de l’Université.

L'Université de Moncton ne veut pas commenter pour le moment. Elle a refusé les demandes d’entrevue de Radio-Canada.