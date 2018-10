En février dernier, le mot-clic #racismintimmins avait été utilisé pour dénoncer la mort de deux membres de la Première Nation de Fort Albany, survenu dans deux altercations distinctes avec les forces policières de Timmins.

Une enquête de Renu Mandhane, commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne, a conclu que les Autochtones de la région sont victimes de racisme systémique.

Selon la commissaire, il n’y avait pas de canaux formels ou informels pour aborder les tensions raciales. Le programme de liaison avec les Autochtones de la police de Timmins ne semblait pas être significatif , selon elle.

Il n’y a aucun forum où les chefs autochtones et les dirigeants municipaux se rencontrent régulièrement pour parler de ses problèmes et les résoudre , affirme la commissaire.

Le maire sortant assure que les commentaires de Mme Mandhane ne sont pas restés lettre morte.