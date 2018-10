Un texte de Rose St-Pierre

Des ententes de principe ont été conclues pour verser des fonds supplémentaires afin de maintenir ces courses dans plusieurs autres villes ontariennes, mais les négociations avec l'hippodrome de Leamington ont été interrompues.

L'administration de la piste de course située à Leamington dans le comté d’Essex déplore que la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ne lui a toujours pas offert son soutien.

Selon le maire de Lakeshore, Tom Bain, aussi directeur de l'Association des courses de chevaux de Lakeshore, le circuit de Leamington ne bénéficie pas du même respect et des mêmes opportunités que les autres hippodromes de la province.

Nous avons un public, nous générons des profits, nous sommes une industrie durable et pourtant, nous sommes traités comme des citoyens de seconde classe. Ce n'est pas juste. Tom Bain, maire de Lakeshore et membre de l’Association des courses de chevaux de Lakeshore

Selon lui, le gouvernement ontarien et la Société des loteries et des jeux de l'Ontario envoient des messages contradictoires.

« Le gouvernement dit qu’il nous soutient, mais quand on s’assoit à la table [avec la Société des loteries et des jeux de l'Ontario], il n’y a pas de mouvement de leur côté. On dirait qu’il y a une déconnexion totale entre la Société des loteries et des jeux de l'Ontario et le gouvernement », dit-il.

Pour sa part, le président de l'Association des courses de chevaux de Lakeshore, Mark Wiliams, rappelle que plusieurs emplois dépendent de cette industrie.

« Ça représente 200 emplois dans la région », dit-il.

M. Wiliams souhaite rencontrer le ministre des Finances de l'Ontario, Vic Fedeli, pour trouver une solution.

Un manque d’intérêt pour le Sud-Ouest

Selon les habitués de l'hippodrome comme le maire sortant d'Essex, Ron McDermott, le gouvernement néglige la région du Sud-Ouest de l'Ontario pour concentrer ses efforts de négociations vers les grandes villes comme la grande région de Toronto.

Ron McDermott, maire d'Essex, est un amateur de courses de chevaux. Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

« Pourquoi on ne peut pas avoir notre juste part », lance le maire sortant d’Essex, Ron McDermott, un habitué de l’hippodrome.

La région du Sud-Ouest est oubliée, elle l’a toujours été. Ron McDermott, maire d'Essex et amateur de courses de chevaux

Anita Leschied, propriétaire d'une ferme pour les chevaux, parle d'une époque révolue.

Selon elle, les courses de chevaux de la région reçoivent moins de financement parce qu’elles attirent moins de visiteurs.

« Peu de gens peuvent vivre de courses de chevaux maintenant. Ce n’est pas comme à l’époque de la piste à Windsor », précise-t-elle.

Un soutien gouvernemental à l’industrie des courses de chevaux

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé vouloir accroître son soutien à l’industrie des courses de chevaux, le 12 octobre dernier.

Les hippodromes de Fort Érié et Dresden ont décidé d'accepter une aide financière supplémentaire pour maintenir les courses de chevaux, mais ont refusé l'installation de machines à sous.

Les négociations se poursuivent avec d'autres hippodromes de la province.