Le fort achalandage des derniers mois est à l'origine de cette décision.

Depuis le mois de juin, la Pulperie est complètement transformée, pour permettre aux visiteurs de plonger dans l'univers d'Hergé et de son célèbre héros.

Les visiteurs peuvent découvrir des maquettes et des dessins originaux. Photo : Radio-Canada

L'exposition, conçue par l'équipe de Moulinsart en collaboration avec la Pulperie, constitue un investissement de près de 300 000 $ pour le Musée régional.

Quand on regarde les calculs, ça représente entre 80 % et 85 % de plus que l’an passé. En chiffre, on va probablement monter surement à 15 000 visiteurs , explique le directeur général, Jacques Fortin.