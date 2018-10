Un texte de Jean-Philippe Martin

L’entraîneur-chef du Rouge et Or est bien conscient que les sources de motivation seront beaucoup moins grandes dimanche qu’elles ne l’ont été pour les joueurs il y a deux semaines.

Laval bataillait alors avec les Carabins pour le premier rang de la conférence Québec, qui procure l’avantage du terrain lors des matchs éliminatoires, duel remporté par le Rouge et Or 18-15 en prolongation.

« C’est dur de recréer la même intensité mentale et physique que lors d’un match contre Montréal, concède Glen Constantin. Mais par contre, on se doit de faire appel à la maturité des joueurs et leur côté compétiteur pour bien faire les choses. »

L'entraîneur-chef du Rouge et Or de l'Université Laval Glen Constantin Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

Le Vert et Or occupe le dernier rang du Réseau du sport étudiant du Québec, mais Constantin voit tout de même en Sherbrooke, une équipe « physique et fière » qui présente une bonne défensive, la troisième du circuit derrière Montréal et Laval pour les points accordés.

« Et c’est une équipe qu’on risque de voir en première ronde, rappelle Glen Constantin qui croit toujours aux chances de Sherbrooke de se qualifier pour les éliminatoires. C’est important que nos joueurs comprennent cela et qu’on apporte l’attention, le focus et l’énergie dont on a besoin pour jouer du bon football contre une bonne équipe. »

Un long repos avant les éliminatoires

Le Rouge et Or a été peu convaincant contre le Vert et Or en ouverture de saison. Rien ne laissait présager un match difficile selon Glen Constantin qui a vu son équipe signer une courte victoire de 14-1.

Laval a depuis trouvé son rythme de croisière et il ne serait pas surprenant de voir le Rouge et Or prendre une sérieuse option sur la victoire contre Sherbrooke avant même la fin du 2e quart du match dimanche.

Dans ce cas, Constantin confirme que certains joueurs partants seront retirés du jeu et profiteront d’un congé hâtif.

Ce repos sera de longue durée, puisque le Rouge et Or sera inactif le week-end prochain et il bénéficiera de deux semaines de préparation en vue des rencontres éliminatoires qui débuteront le 3 novembre.