Avec les informations de Piel Côté et de Tanya Neveu

Une position qui ulcère la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ)

Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Stéphane Giroux n'en démord pas.

Ce n'est pas vrai qu'au 21e siècle on va dire aux gens vous ne pouvez pas filmer vous ne pouvez pas enregistrer. Stéphane Giroux

Les municipalités et les MRC ne devraient pas empêcher les journalistes de faire leur travail. La Fédération considère que la MRC de Témiscamingue est devenue un des pouvoirs publics les plus opaques de la province peut-on lire dans le communiqué de presse.

C'est complètement inacceptable. De nos jours, les caméras et les téléphones sont des outils de travail. On considère que la MRC doit reculer , raconte le président, M. Giroux.

J'irais même plus loin, maintenant qu'on a un nouveau gouvernement à Québec, on pense que celui ou celle qui sera nommé à la tête du ministère des Affaires municipales devrait exiger que les villes et municipalités aient l'obligation de laisser les journalistes faire leur travail avec leurs outils. Ce sont des assemblées publiques , ajoute M. Giroux.

Selon la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, une personne malveillante dans le passé a déjà enregistré la séance et fait un montage des propos des élus.

La nature de ceux-ci aurait été dénaturée. Mme Bolduc veut éviter qu'une pareille situation se reproduise.

On demande à ce que ces enregistrements soient faits par la MRC et demeurent la propriété de la MRC. Ils seront rapidement mis en ligne sur le site de la MRC. Les segments et les enregistrements seront fournis rapidement aux personnes, aux journalistes particulièrement qui en feront la demande , garantit-elle.

La FMQ encourage l'enregistrement

Plusieuers municipalités du Témiscamingue font partie de la Fédération des municipalités du Québec (FQM). L'organisme croit qu'il est important de démocratiser la politique régionale, explique le premier vice-président de la Fédération, Yvon Soucy.

Nous, on encourage que les municipalités et les MRC permettent l'enregistrement de leurs séances. On trouve que c'est important que les médias régionaux nous couvrent, mais c'est une décision qui revient à chaque conseil , explique celui qui est aussi préfet de la MRC de Kamouraska.

Les maires de Belleterre, Fugèreville, Fabre, Béarn, Rémigny et St-Eugène-de-Guigues auraient pour leur part préféré que la séance ne soit pas enregistrée.