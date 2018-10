Un texte de François Le Blanc

L’attaquant Charles-William Gagné se dit satisfait de ces résultats.

Le début de saison a été difficile en raison des nombreux voyages. Mais, je trouve que, pour une équipe jeune, on s’en est bien sorti. Charles-Willaim Gagné, des Tigres de Campbellton

De son côté, le directeur général et entraîneur-chef des Tigres, Greg Leland, soutient que la clé de ce succès réside dans la préparation de l’équipe. On le savait d’avance , explique-t-il. Ce n’est pas comme si on avait joué tous ces matchs sur une courte période.

Greg Leland, à droite, derrière le blanc, aime bien la qualité de ses trios et de ses paires de défenseurs. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Le capitaine des Tigres, Pierre-Luc Lurette, trouve même des avantages à ce nombre de matchs joués à l’extérieur de Campbellton.

Pierre-Luc Lurette est le capitaine des Tigres depuis le début de la saison. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

C'est sûr que n'est pas évident , explique le défenseur âgé de 20 ans. Mais en même temps, je pense que c’est une bonne chose pour l’équipe.

On a créé une bonne chimie. On est tous ensemble, dans l’autobus. On se connaît mieux, et c’est plus facile de jouer ensemble sur la glace. Pierre-Luc Lurette, capitaine des Tigres de Campbellton

Les voyages forment la jeunesse

Il y a beaucoup de jeunes dans l’alignement de l'équipe : 10 recrues sur un total de 23 joueurs. Greg Leland veut leur donner du temps de jeu pour que les nouveaux gagnent de l’expérience.

Les Tigres de Campbellton ont de jeunes joueurs en défense. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

J’aime notre profondeur , ajoute Leland. Nous avons quatre trios équilibrés et six bons défenseurs. J’essaie de les faire jouer en rotation la plupart du temps.

Déjà, des joueurs se démarquent de par leur jeu sur les patinoires adverses. Le centre Pascal Valcourt, de Saint-Quentin, a récolté 12 points en 10 parties. Les trois recrues Mitch Britton (7 points), Maxime Charest (5 points) et Zach Spencer (4 points) commencent à prendre leur rythme de croisière.

Processus et patience

Après quelques matchs en demi-teinte, la formation s’est redressée. Le but de Pierre-Luc Lurette, en prolongation, contre Grand-Sault, la semaine dernière, est un bon exemple du deuxième souffle des Tigres.

Pierre-Luc Lurette (en noir) effectue un tir devant Jean-Simon Bélanger des Rapides. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

D’ailleurs, Pierre-Luc Lurette, originaire de Val d’Amours, est l’un de ces piliers sur lesquels Greg Leland s’appuie. Le hockeyeur a été nommé capitaine des Tigres.

C'est ma 5e saison. Je ne m’étais pas fait d’attentes , lance Lurette. Lorsque je suis arrivé pour la première partie, il y avait le C cousu sur mon chandail. L’entraîneur ne m’en avait pas parlé avant. C’est vraiment spécial.

Joël Walker (27) et le gardien Tristan Gray, regarde Sam Dow (48) tenter de bloquer le passage au joueurs des Rapides, Dawson Wood. Photo : Radio-Canada/François Le Blac

C’était son rêve de jouer pour les Tigres, quand il était jeune. Le titre de capitaine le réjouit, mais c’est avec un championnat qu’il aimerait terminer sa carrière junior.

Les Tigres disputeront leur prochain match à domicile vendredi soir au Centre Civique Memorial contre le Blizzard d’Edmundston. Avoir avoir flirté avec le dernier rang de la division Nord, ils remontent lentement la pente.