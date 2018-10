Un texte de Saïda Ouchaou

Dans la région Côte Sud, les candidats sont tous employés ou font vie commune avec un employé.

Robert Joncas brigue un troisième mandat de représentant de la région Côte Sud au C. A. du Conseil scolaire francophone. Sa conjointe fait partie de la direction d'une école depuis un peu plus de deux ans.

La question du conflit d’intérêts potentiel a été soulevée auprès de M. Joncas lors de la présentation des deux candidats à la dernière rencontre de l’association des parents de l’École André Piolat, à North Vancouver.

Selon l’élu sortant, les politiques en place au CSF sont entièrement respectées lors des prises de décisions du conseil d’administration. Chaque élu prête serment de respecter la loi scolaire de la province. La partie 5 de cette loi, qui porte sur le conflit d'intérêts, comprend 10 articles.