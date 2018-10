Ambulance Médilac a été sélectionnée pour participer à l’exercice. L’entreprise située à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix va tester un modèle fait à partir de la structure d'une camionnette Ford F350 où l'espace de travail est plus haut, plus grand et plus sécuritaire.

Avec l’encrage à six points, l’ambulancier est attaché. S’il doit aller au niveau du patient, il peut donner les soins en restant attaché. Il y a moins de danger pour le paramédic et pour le patient , explique Nicol Larouche, superviseur des ambulanciers paramédics chez Médilac.

L'ambulance est beaucoup plus sécuritaire pour les paramédics. Photo : Radio-Canada

Ambulance Médilac a été choisie en raison du type de services qu’elle offre au Lac-Saint-Jean

On a des zones de travail qui sont plus en ville, plus en campagne, on va aussi dans les secteurs éloignés, on fait des transferts à Québec, à Montréal. On peut aussi faire des appels en forêt, dans la réserve faunique , explique sa propriétaire, Élisabeth Marcotte.

Un retard dans l'installation du système de communication radio force le report de la mise en service de la nouvelle ambulance, qui devrait se faire d'ici la fin octobre.

Le coût de l’ambulance dépasse celui des anciens modèles de quelques dizaines de milliers de dollars.

D’après le reportage de Denis Lapierre