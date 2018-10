Un texte de Boualem Hadjouti

C'est ce que révèle l'Enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle (EQDEM) dont les résultats ont été rendus public aujourd'hui.

Dans la région, l'enquête qui a touché 1600 enfants à la maternelle en 2016-2017 a révélé que 26 % sont dans cette situation.

5 domaines ont été sondés à savoir la santé physique et le bien-être, la maturité affective, les compétences sociales, le développement cognitif et langagier et les habiletés de communication.

Pour l'agente de recherche à la direction santé publique, Sylvie Belleau l'enquête permet d'orienter les actions des intervenants pour améliorer le développement global des enfants.

Il y a une enquête qui nous a montré qu'il peut effectivement y avoir des répercussions sur le parcours scolaire, mais il y a quand même plus de la moitié des enfants pour lesquels les rendements sont bons. Ça ne veut pas dire nécessairement que quand on est vulnérable à la maternelle qu'on va avoir un échec au primaire complètement. Il y a tellement de facteurs qui peuvent interférer dans le parcours d'un enfant et qui peuvent faire en sorte que la situation change , explique Sylvie Belleau.

Normand Lagrange, responsable des communications du comité de vigie des CPE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Pour le réseau de la petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue, ces résultats incitent à mettre en place un plan pour des services de qualité.