Le gouvernement du Québec a des obligations de résultats face à l’Outaouais. Ça fait des années qu’il y a des retards à rattraper en santé, en éducation , rappelle le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, qui se réjouit par ailleurs que la région ait une voix au Conseil des ministres en la personne du nouveau ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Pour les préfètes des MRC des Collines et de la Vallée-de-la-Gatineau, Caryl Green et Chantal Lamarche, l’amélioration des services de santé — particulièrement pour les régions plus rurales — passe impérativement par leur décentralisation.

Au niveau de la santé, on veut que la gouvernance revienne dans la Vallée-de-la-Gatineau. On veut ravoir des pôles de gouvernance chez nous , insiste Mme Lamarche. Cette dernière a dénoncé, plus tôt cette semaine, ce qu'elle a qualifié de longs temps d'attente pour les services en santé mentale.

Pour sa part, la porte-parole de l'organisme Équité Outaouais, Suzanne Tremblay, souhaite ardemment que la Coalition avenir Québec remplisse sa promesse phare de construire un nouvel hôpital dans la région.

Elle est aussi d’avis qu’il faudrait de nouvelles infrastructures pour rattraper les retards en éducation. Le défi pour [le ministre de l'Éducation Jean-François] Roberge [c'est qu'] on sait qu’il y a près de 12 000 jeunes qui étudient en dehors de la région , soutient Mme Tremblay.

Le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge (archives). Photo : Radio-Canada

La représentante d’Équité Outaouais indique toutefois qu’elle fait confiance aux compétences des deux nouveaux ministres de la Santé et de l’Éducation, en raison de leurs expériences professionnelles antérieures.

Rappelons que la ministre de la Santé, Danielle McCann, était autrefois présidente-directrice générale de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. M. Roberge a quant à lui enseigné au primaire pendant de nombreuses années.

Danielle McCann lors de son assermentation comme députée. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Le coordonnateur de l'organisme communautaire Logemen'occupe croit pour sa part que la santé et l'éducation vont de pair avec l'accès au logement.

S’il veut vraiment faire de la santé et de l’éducation des priorités, le gouvernement Legault n’a d’autres choix que de s’occuper des problèmes de logement qui ont des conséquences désastreuses sur le bien-être des locataires mal logés , fait valoir François Roy dans un communiqué. Il entend rencontrer rapidement le ministre Lacombe.

Avec les informations d'Antoine Trépanier et de Josée Guérin