« Je voudrais enlever les sacs de plastique des épiceries, ou au moins faire que ce soit biodégradable, parce qu’on va être sur cette planète pour longtemps », explique Lili Dupas, une élève de 8e année.

« On prend beaucoup d’eau avec les sables bitumineux, alors je voudrais aider pour qu’on puisse prendre moins d’eau », surenchérit son copain de classe, Sébastien Fréchette.

Lili Dupas, une élève de 8e année à l'école Précieux-Sang, voudrait réduire la quantité de plastique présente sur la planète. Photo : Radio-Canada

Les élèves de l’école Précieux-Sang ont déjà la tête pleine d’idées et la volonté de trouver des solutions à ce qui les préoccupe. Cette possibilité leur sera bientôt offerte grâce à un investissement de plus de 100 000 $ du Centre de la francophonie des Amériques, en partenariat avec la Division scolaire franco-manitobaine.

Sébastien Fréchette, élève de 8e année à l'école Précieux-Sang, est intéressé par la problématique de la consommation d'eau. Photo : Radio-Canada

Le but du projet est de permettre aux élèves de la 6e à la 8e année d’utiliser des médias pour aborder des enjeux sociaux. Avec leur enseignant comme guide, les élèves décideront en groupe du sujet à traiter, ils rencontreront des intervenants du milieu concerné, ils mèneront leurs propres recherches et produiront des émissions pour présenter le fruit de celles-ci.

Pour ce faire, ils bénéficient d’une régie portative de plusieurs dizaines de milliers de dollars que le financement a permis de payer.

« Je peux facilement voir nos jeunes embarquer là-dedans. Ça, c'est un outil qui va permettre aux jeunes de se connecter entre eux-mêmes, ce qui est très important parce qu’il faut le dire, nos jeunes vivent dans un milieu minoritaire », souligne Robert Loiselle, qui enseigne en 8e année.

Une école qui représente la diversité

Plusieurs raisons ont poussé le Centre de la francophonie des Amériques à choisir l'école Précieux-Sang pour le projet pilote, mais la diversité a été un grand avantage pour cet établissement qui accueille des élèves provenant de plus d'une trentaine de pays différents.

Carole Freynet-Gagné, membre du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques Photo : Radio-Canada

« Tu as des francophones, tu as des enfants de parents exogames, tu as des francophones qui ont vécu des situations très différentes », explique Carole Frenet-Gagné, l'une des membres du conseil d’administration du Centre de la francophonie des Amériques.

L'École Précieux-Sang est le seul établissement de langue française au Canada qui participe à ce projet-pilote. L’objectif est de démarrer des initiatives similaires dans plusieurs autres écoles des Amériques.

D’après les informations de Patrick Foucault