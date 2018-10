Un texte de Jean-Michel Vanasse, animateur de Planète techno, sur ICI Explora

Juicero

Depuis quelques années, on assiste à la mode de l’Internet des objets. On connecte au web une panoplie de gadgets de la maison. Dans certains cas, c’est plutôt utile (serrure, thermostat). Dans d’autres cas, c’est complètement ridicule. Qui a besoin d’un grille-pain connecté, dites-moi? Le cas du Juicero, une machine pour avoir du jus fraîchement pressé, pourrait être utilisé lors des formations universitaires pour les entrepreneurs.

La machine à jus Juicero n'a pas fait long feu sur le marché. Photo : Bureau des brevets des États-Unis

On achetait des pochettes de légumes et de fruits coupés en petits morceaux. La machine pressait les pochettes pour extraire le jus. Son prix de vente : 400 $ US. Le problème majeur du Juicero? On pouvait obtenir le même résultat... en pressant les sachets avec nos mains. Même avec des investissements de plus de 120 millions de dollars, l’aventure du Juicero n’a duré que 16 mois.

TwitterPeek

En 2009, on pouvait se procurer le TwitterPeek, il s’agissait d’un appareil mobile qui n’avait qu’une seule et même fonction, vous permettre de Tweeter. Pour 200 $ US, vous pouviez acheter ce petit appareil mobile et envoyer vos messages sur Twitter.

Le TwitterPeek n'était pas très efficace et il était dispendieux pour un appareil aussi limité. Photo : Peek

À ce moment, vous pouviez déjà aller sur Twitter sur un iPhone ou un BlackBerry. Oui, ces téléphones étaient plus chers que le TwitterPeek. Par contre, vous pouviez consulter vos courriels et téléphoner.

En plus d’être vraiment peu utile et cher, le TwitterPeek a reçu d’affreuses critiques. Par exemple, l’appareil n’affichait que les trois premiers mots des tweets de votre liste. Pour lire les messages en entier, vous deviez appuyer sur une touche, et ensuite, passer d’un gazouillis à l’autre très lentement.

Keurig Kold

Il n’y a pas si longtemps, je pouvais déguster un bon verre de Coca Cola frais grâce à ma machine Keurig Kold. La Kold, c’est la réplique de Keurig au SodaStream. On misait sur des partenariats avec des marques connues pour séduire les consommateurs. Les capsules contenant un sirop et des granules faisaient gazéifier notre eau. La machine avait un compresseur, comme un frigo. C’était énorme et bruyant.

Le prix d'une boisson gazeuse à l'épicerie était trop bas par rapport à celui des breuvages servis par la machine Keurig Kold. Photo : Keurig

Le goût était bon, mais la machine avait un problème majeur qui l’a tuée dès sa sortie. Lequel? Son prix! Elle se vendait 400 $. Une boîte de quatre capsules coûtait quant à elle 6 $ et était vendue uniquement en ligne. Chaque capsule nous donnait un verre de 236 ml. Quand on sait que, pour 5 $, on peut se procurer une caisse de 12 cannettes, on voit très bien que cette machine était tout simplement un mauvais achat.

Nintendo Virtual Boy

Saviez-vous que Nintendo a mis en marché un casque de réalité virtuelle en 1995, soit bien avant Oculus et HTC? Probablement pas, et il y a une raison pour ça. Le Virtual Boy a été un véritable échec commercial.

Son problème majeur : il n’affichait que deux couleurs, rouge et noir. Le casque devait aussi être placé sur un trépied. L’utilisation était donc vraiment inconfortable… en plus de donner des maux de coeur à ceux qui l’utilisaient. Quelque 800 000 casques ont été vendus, ce qui est très peu pour une console de jeu. Les propriétaires du Virtual Boy n’ont jamais eu plus de 22 jeux à se procurer. De ce nombre, seulement 14 étaient offerts en Amérique du Nord. Un échec.

N’importe quelle tablette PC après le lancement de l’iPad

En avril 2010, Apple dévoilait l’iPad. Il s’agissait de la tablette qui allait devenir la référence pour ce type de produit. En un an, l’entreprise en a vendu plus de 15 millions.

À cette époque, plusieurs entreprises ont eu l’idée d’offrir des tablettes rivales qui allaient fonctionner avec Windows. À la base, l’idée était attrayante. On se disait qu’on pourrait utiliser nos logiciels PC favoris plutôt que des applications.

Mais dans la pratique, ce n’était vraiment, mais vraiment pas réussi. Il a fallu plusieurs années à Microsoft afin d’adapter son système d’exploitation pour une utilisation sur écran tactile.

Je me souviens d’avoir testé l’Exo PC, une tablette québécoise qui devait être LA tablette Windows par excellence. Lors de mes tests, la tablette a bogué, et Windows a redémarré. Sur l’écran, on me demandait d’appuyer sur une touche d’un clavier pour poursuivre, ce qui était impossible.

Comme si les bogues n’étaient pas suffisants, ces tablettes étaient lourdes et lentes. En plus, elles coûtaient souvent aussi cher, sinon plus que les iPad.

C’est finalement lors des lancements des tablettes Android que les consommateurs ont eu de véritables options pour remplacer les iPad. Aujourd’hui, Microsoft propose les tablettes Surface qui font relativement bien le travail.

Et selon vous, quelle invention techno n’aurait jamais dû voir le jour?