Une fois par semaine, les jeunes pugilistes au poids plume enfilent leurs gants de boxe pour la séance d'entrainement.

« L'entrainement, quand c'est bien fait, bien enseigné tout le monde peut participer, illustre Olivia Vu, coordonnatrice des événements et cours du Centre-fille YWCA de Québec. On a des professionnelles de la boxe et donc montrer aussi des modèles aux filles. »

C'est un peu comme les arts martiaux. Il faut de la discipline comprendre les techniques, mais aussi en ayant du plaisir. Olivia Vu, coordonnatrice des événements et cours du Centre-fille YWCA

Les jeunes filles sont entrainées par Sarah Fournier, qui compte plus d'une trentaine de combats à son actif, dont un championnat canadien de boxe olympique l'an dernier.

« Quand j'ai commencé la boxe, c'était pour me mettre en forme, aussi canaliser mon impulsivité », explique la jeune femme.

La boxeuse Sarah Fournier Photo : Radio-Canada

« On veut amener les filles à pratiquer un sport différent pour bouger se dépenser. Apprendre à avoir confiance en soi. »

Avant d'apprendre à distribuer des directs et des crochets dans un sac de boxe, les adolescentes se familiarisent avec les techniques de déplacement qui sont toujours précédées de séances de réchauffement.

« Je ne connaissais pas la boxe, mais je trouvais ça bien d'apprendre de l'autodéfense, explique la jeune Vivianne-Hélène Simard-Meadows du haut de ses 10 ans et demi. Ça me motive à apprendre quelque chose qui n'est pas juste un jeu. »

« C'est un sport où on apprend à se défendre et on s'amuse bien. Ça me défoule », renchérit sa collègue Jeanne Robitaille, 11 ans.

Avec les informations de Nicole Germain