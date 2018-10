Il s'agit de la plus importante distinction sportive au pays.

Le joueur de centre né à Rouyn-Noranda en 1940 a remporté quatre coupes Stanley avec les Maple Leafs de Toronto.

Cette équipe l'a d'ailleurs honoré lors des célébrations de son centenaire en 2016 en dévoilant une statue de bronze à l'effigie de Keon dans « l'allée des légendes », à l'extérieur du Centre Air Canada.

Au cours de sa carrière, Keon a reçu les trophées Conn Smythe remis au joueur le plus utile dans la course à la Coupe Stanley, le trophée Calder remis à la meilleure recrue en 1960-61 avec une fiche de 20 buts et 45 points, ainsi que le trophée Lady Byng remis au joueur ayant le meilleur esprit sportif.

Dave Keon a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1986. Il est considéré comme l'un des 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la LNH.