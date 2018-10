Kill Me Now nous présente le quotidien de Jake, interprété par Bob Frazer, un père célibataire qui prend soin de Joey, son fils unique et handicapé interprété par Adam Grant Warren.

Bob Frazer et Braiden Houle, deux des interprètes de la pièce Kill Me Now de Brad Fraser Photo : David Cooper

Lorsque la santé de Jake se détériore, il doit faire appel à son entourage pour les aider, son fils et lui. Cet appel à l'aide conduit Jake, sa soeur, sa maîtresse, Joey et son ami à discuter d'adultère, de prostitution et d'euthanasie.

La distribution de la pièce Kill Me Now de Brad Fraser Photo : David Cooper

Brad Fraser n’a jamais été effrayé par l’idée d’aborder des sujets difficiles et de parler de marginalité.

Ayant grandi gai et pauvre m’a permis de voir le monde d’un autre point de vue. Chaque pièce doit dépasser ma propre imagination, je me dois comme artiste d’explorer ce que je ne suis pas. Brad Fraser, dramaturge

Roy Surette, le directeur artistique du théâtre Touchstone, signe la mise en scène.

La pièce est présentée au théâtre Firehall jusqu’au 27 octobre.