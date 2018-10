Le CISSS doit prendre cette décision en raison du départ de médecins.

Cet été, on a eu le départ d'un de nos oncologues, et récemment on a aussi eu la démission de notre seul écologue qui était en région , explique la directrice adjointe aux services ambulatoires à la direction des services professionnels au CSSSAT, Mélanie Rocher.

Nous, on a dû se réorganiser au niveau des services en oncologie. Ce n'est pas une rupture de services, mais une réorganisation des services parce qu'on a des oncologues qui viennent à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or qui nous desservent du Sacré-Coeur, précise-t-elle.

Cette réorganisation temporaire des services en oncologie aura des impacts sur les patients d'Amos et de La Sarre.

Ce qu'on va faire, les patients d'Amos pour voir l'oncologue vont devoir se déplacer à Val-d'Or et les patients de La Sarre vont se déplacer à Rouyn-Noranda pour voir l'oncologue. Il faut bien comprendre que tout ce qui comprend les traitements de chimiothérapie vont continuer à se faire dans la localité , ajoute Mélanie Rocher

Cette réorganisation est nécessaire en attendant l'arrivée du nouvel hémato-oncologue, Samer Tabchi, qui est en attente d'un visa de travail.