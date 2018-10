Il sera également ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Pierre Dufour était notamment directeur général au sein du CLD Vallée-de-l'Or et de l'Office du Tourisme et des Congrès de Val-d'Or et de la Corporation du Village minier.

Le président de la Chambre de commerce de Val-d'Or (CCVD) Stéphane Ferron, accueille cette nomination avec intérêt.

C'est évidemment une très bonne nouvelle pour nous, ça nous fait quelqu'un qui est au Conseil des ministres. Stéphane Ferron

C'est encore mieux que d'être seulement présent à l'Assemblée nationale. On a donc une meilleure antenne régionale pour nos projets. Ce que j'aime aussi c'est que Pierre Dufour c'est un gars de terrain qui a une certaine proximité avec les organismes qui œuvrent ici, qui connaît nos enjeux , dit-il.

