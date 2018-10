Un texte d'Angie Bonenfant

Le lancement du Rapibus a eu lieu un samedi, mais le véritable test a eu lieu les jours de la semaine suivante, aux heures de pointe. Rapidement, la Société de transport de l'Outaouais (STO) se confond en excuses pour un départ difficile, qui n'est pas à la hauteur des attentes.

Des ajustements sont apportés, mais ils ne réussissent pas à calmer la grogne généralisée parmi les usagers. La STO leur demande d'être patients, pendant la période de rodage. Le hic, c'est que le malaise perdure encore pendant plusieurs mois.

Six mois plus tard

Un premier bilan détaillé est présenté six mois plus tard par le nouveau maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin. Il dresse un constat accablant : un usager sur trois dit être insatisfait du service.

« Nos prévisions, c'est un peu claires qu'elles avaient été trop élevées », avait admis M. Pedneaud-Jobin. « Un investissement de cette ampleur-là doit donner des résultats », avait-il martelé.

Les usagers sont en colère parce qu'on leur avait vendu l'idée d'un service plus rapide, plus efficace et plus fiable. Selon une enquête menée par la STO, 34 % des usagers du transporteur public ont affirmé que le service s'était considérablement détérioré depuis la mise en service du Rapibus. De plus, 52 % n'ont vu peu ou pas de changement. À peine 11 % des usagers se sont dit satisfaits.

Un an plus tard

La tempête se dissipe quelque peu, un an après la réalisation du Rapibus et un investissement supplémentaire de 1,4 million de dollars. Les temps de déplacements s'améliorent et les plaintes des usagers sont en baisse. Cependant, l'objectif initial d'augmenter l'achalandage de 15 % n'a pas été atteint.

La STO ne ménage pas ses efforts pour améliorer le Rapibus. La STO doit être « en mode d'amélioration continue », soutient le président de l'époque, Gilles Carpentier. Des lignes express ont été remises en service dans les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers, des circuits ont été jumelés et des voyages ont été ajoutés.

Mais les retards persistent aux heures de pointe de l'après-midi et les usagers qui ont abandonné le transport en commun par frustration ne sont toujours pas revenus.

5 ans plus tard

Cinq ans plus tard, les responsables de la STO soutiennent que la voie rapide a finalement fait ses preuves. La présidente de la STO, Myriam Nadeau, et son équipe dresseront un bilan complet, vendredi, lors d'une conférence de presse prévue à 10 h.

À pareille date, l'an passé, Mme Nadeau avait indiqué, en entrevue à Radio-Canada, que « le taux de fiabilité des temps de voyage était passé de 78 à 93 % dans le secteur desservi par le Rapibus ». Un sondage mené par la firme Léger pour le compte de la STO montrait aussi que la satisfaction des usagers était légèrement en hausse. Le taux de satisfaction général était passé de 6,5 sur 10, en 2016, à 7,0, en 2017.

« C'est donc dire que ce projet d'envergure a réussi à faire son chemin dans le quotidien des Gatinois », avaient lancé les responsables avec grand enthousiasme.

Au mois de mars 2018, le gouvernement libéral fait l'annonce d'un investissement de 26,6 millions de dollars pour le prolongement du Rapibus du boulevard Labrosse au boulevard Lorrain.