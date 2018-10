Un texte de Jonathan Jobin

Le trio a récolté la moitié des buts de l'équipe en 11 matchs depuis le début de l'année. Pourtant, les joueurs n'ont commencé à jouer ensemble qu'au début du mois d'octobre, lors d'un match à North Bay. « Nous avons cliqué très rapidement! Nous arrivons à nous trouver facilement sur la glace », explique le joueur de 20 ans Tye Felhaber.

« C'est simplement une question de bien communiquer. On se parle beaucoup sur la glace et à l'extérieur. Nous aimons aussi regarder beaucoup de vidéo », ajoute l'attaquant, qui a récolté 11 buts jusqu'ici, le deuxième plus haut total de la OHL.

L'attaquant des 67 d'Ottawa, Tye Felhaber Photo : Courtoisie / 67 d'Ottawa

Austen Keating alimente très bien ses coéquipiers depuis le début de la saison. Il compte 16 passes à sa fiche et ses 19 points le placent au premier rang des pointeurs du circuit.

« On se sent vraiment bien ! Je dois donner le crédit à mes coéquipiers. Ce sont des joueurs extraordinaires. Le jeu est beaucoup plus simple en leur compagnie. Nous voulons garder les choses simples et continuer de bien faire », raconte Keating, qui avait récolté 52 points en 66 matchs l'an dernier.

Les succès des trois joueurs n'ont pas surpris l'équipe d'entraîneurs. Selon l'entraîneur-adjoint Mario Duhamel, ils font partie d'un groupe sérieux et travaillant. « Ils méritent leurs succès parce qu'ils travaillent fort à l'entraînement et montrent l'exemple », affirme Duhamel, qui insiste pour dire que le premier trio a développé une chimie hors du commun.

C'est vraiment une chimie naturelle qui s'est formée. On ne peut pas enseigner cela. Ils ont une belle cohésion et savent ce que l'autre va faire sur la patinoire. Ils sont toujours un peu en avance sur le jeu et c'est pourquoi ils sont si difficiles à affronter Mario Duhamel, entraîneur-adjoint des 67 d'Ottawa

Marco Rossi à la conquête du Canada

Les 67 peuvent aussi remercier leur recrue européenne Marco Rossi qui a trouvé ses repères très rapidement au Canada. Le joueur autrichien, qui s'alignait en Suisse l'an dernier, ne s'attendait pas à connaître du succès si rapidement dans la OHL. « Je venais ici pour apprendre le hockey canadien. Je suis content que le succès arrive rapidement, mais j'espère surtout continuer de jouer de cette façon », dit le jeune joueur, qui est un espoir pour le repêchage 2020 de la Ligue nationale de hockey.

Le joueur européen Marco Rossi Photo : Courtoisie / Valerie Wutti

« C'est certain que nous avons tous des choses à prouver », renchérit Tye Felhaber. « Marco sera repêché en 2020 et Austen et moi nous battons pour obtenir un contrat professionnel. Nous tentons de nous aider et de nous améliorer pour contribuer au succès de l'équipe. »

L'équipe junior d'Ottawa savait qu'elle prenait un pari en sélectionnant Rossi au dernier repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Les relations entre l'entraîneur André Tourigny et le joueur de la Ligue nationale Nico Hischier, ont permis de convaincre l'Autrichien de venir jouer dans la capitale. Ils récoltent maintenant ce qu'ils ont semé.

« On veut mettre chaque joueur qui arrive dans un environnement gagnant et Marco ne fait pas exception. Mais, il a prouvé qu'il peut jouer ce rôle. C'est pas tout le monde que tu peux mettre là [sur le premier trio] comme nouveau joueur. Il a toutefois la maturité pour le faire », estime Mario Duhamel.

Les succès du premier trio des 67 permettent à l'équipe de trôner au sommet de la divison Est avec seulement trois défaites cette saison.