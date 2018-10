Un texte de Jean-Marie Yambayamba

L'habitude du journaliste est d'interpeller les autres, le rôle était inversé ici et, père de quatre enfants en âge scolaire, je ne pouvais m'y dérober. La question de mon fils suggérait qu'il était prêt à dialoguer avec moi sur la marijuana. Il en entendait parler à la radio à l'intérieur du véhicule familial ou à la télévision. Le sujet pourrait aussi bien avoir fait partie de ses échanges avec ses amis ou ses frères. Son opinion semblait tranchée : la marijuana lui paraissait dangereuse et il affirmait être inquiet de ne voir personne stopper sa démocratisation. « Papa, ce n'est pas bon que la drogue circule partout ... », soutenait-il.

Je sentais aussi une certaine inquiétude dans l'interpellation du ministre : la question de Marlin Schmidt confirmait que les autorités n'ont pas toutes les réponses aux questions qu'un parent peut avoir sur le cannabis récréatif devenu légal. Les informations ne manquent pas sur ce qu'est le cannabis et sur ses effets bénéfiques ou négatifs. Mais je crois que mon fils et le ministre m'invitaient aussi à me prononcer personnellement sur la façon dont je m'adapterai à la démocratisation de ce genre de produit. Quelle place donnerai-je à la marijuana dans l'espace familial et quelles solutions choisirai-je si sa présence ou sa consommation posent problème?

Et pour les plus jeunes?

Dans l'espace communautaire albertain, quelques organismes risquent de recevoir des visites de nombreux parents à la recherche de réponses à ces questions. À Edmonton, l'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society (AJFAS) a une certaine habitude dans ce domaine. Le directeur, Luketa M'Pindou, déplore néanmoins un manque de ressources, surtout pour les plus jeunes. « La nouvelle loi cible des jeunes âgés de 18 ans, mais à travers notre programme de Youth Justice Committee, on travaille avec une clientèle de 12 à 17 ans. Nous recevions déjà des jeunes qui consomment le cannabis ou qui vendent ce produit dans les écoles. Nous les référions aux ateliers d'aide du Edmonton Attendance Youth Program. »

Luketa M'Pindou, directeur général de l'Alliance jeunesse famille de l'Alberta Photo : Radio-Canada

Pour s'adapter à la nouvelle loi fédérale, l'AJFAS envisage d'organiser des ateliers de sensibilisation dans les écoles et dans la communauté. L'Alliance veut aussi créer des collaborations stratégiques avec des partenaires francophones et anglophones, dont le Conseil scolaire Centre-Nord et l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. « La province et le fédéral doivent nous outiller. Nous avons besoin que nos membres soient formés, comme on veut le faire avec le conseil scolaire à travers le projet Espoir », souligne Luketa-M'Pindou. En attendant, son organisme a commencé à envoyer aux parents et aux jeunes de l'information sur les conséquences des produits qui ont été légalisés.

Les nouveaux arrivants

Des parents nouveaux arrivants et leurs enfants pourraient aussi rencontrer des difficultés particulières devant ce changement fédéral. « La majorité de la clientèle que nous recevons est constituée de personnes venant d'autres pays et qui ne connaissent pas effectivement ce qui se passe au Canada », explique Beda Kaji-Ngulu, directeur intérimaire du Centre d'accueil et d'établissement du nord de l'Alberta. Il dit que son organisme a lui-même besoin de s'imprégner des tenants et aboutissants de la nouvelle loi. Le CAÉ compte développer son programme dans les écoles pour aider ses clients à s'y adapter aussi. « Nous donnons depuis quelques années des ateliers qui permettent aux élèves nouveaux arrivants d'être au courant de la problématique des drogues et autres substances auxquelles ils sont exposés en milieu scolaire », rappelle M. Kaji-Ngulu.

Besoin de propos clairs

Quoiqu'il en soit, il ne suffira pas de répéter les informations disponibles et les opinions des autres sur le cannabis. Chaque parent devra forger son choix et formuler ce qu'il attend de ses proches à ce sujet. Cela paraît simple. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir donné une réponse suffisamment claire à mon jeune fils. Je me promets d'y travailler et il me faudra sûrement de l'aide dans ce cheminement.