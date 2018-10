« Je viens de rencontrer le président Donad Trump et le secrétaire d’État Mike Pompeo et nous avons décidé que je ne participerai pas au Future Investment Initiative en Arabie saoudite », a annoncé M. Mnuchin sur Twitter peu avant midi. Il n'a toutefois justifié sa décision en évoquant l'affaire Khashoggi.

M. Mnuchin est le dernier dignitaire en lice à renoncer à se rendre à Riyad pour ce sommet, qui aura lieu du 23 au 25 octobre.

La directrice du FMI Christine Lagarde, le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire, le ministre britannique du Commerce Liam Fox et le ministre néerlandais des Finances Wopke Hoekstra ont aussi annoncé au cours des dernières heures qu’ils ne participeront à la deuxième édition de cet événement, surnommé le « Davos du désert ».

« Il y a des faits qui sont graves, toute la lumière doit être faite, et donc je ne me rendrai pas à Riyad la semaine prochaine », a expliqué le ministre français Le Maire.

Ces politiciens se joignent à un aréopage d’hommes d’affaires influents qui ont décidé de faire l’impasse sur le sommet. Cela inclut de hauts dirigeants de compagnies comme Google, Ford, JP Morgan, Viacom, Uber, Virgin, Crédit Suisse, HSBC, BNP Paribas, Société Générale, Thales et EDF.

Washington donne « quelques jours de plus » aux Saoudiens

Quelques minutes avant l’annonce de M. Mnuchin, Mike Pompeo a annoncé à la presse qu’il venait de demander au président Trump de donner à la monarchie saoudienne « quelques jours de plus » pour expliquer ce qui a pu advenir à M. Khashoggi.

Munis des résultats de cette enquête « approfondie » et des conclusions des enquêteurs turcs qui se penchent sur cette affaire, les États-Unis pourront déterminer ce qu'ils entendent faire, a expliqué M. Pompeo, tout juste revenu d'un séjour à Riyad et à Ankara.

Ils (les Saoudiens) m'ont dit qu'il comprenaient bien, eux aussi, la gravité de la disparition de M. Khashoggi. Ils m'ont aussi assuré qu'ils allaient mener une enquête approfondie et exhaustive. Mike Pompeo, secrétaire d'État des États-Unis

M. Pompeo a toutefois profité de son allocution de quelques minutes pour rappeler la « longue relation stratégique » qui unit Washington à Riyad depuis 1932, notamment en matière de lutte au terrorisme. Le président Trump souligne aussi souvent qu'il ne veut pas compromettre des contrats de milliards de dollars conclus avec les Saoudiens.

M. Trump n'est pas seul à se soucier de l'avenir de ces contrats. Le ministre français Le Maire a par exemple indiqué mercredi que sa décision de ne pas assister au « Davos du désert » ne remet « pas en cause [le] partenariat stratégique entre la France et l'Arabie saoudite ».

Devant une commission sénatoriale, la ministre française des Armées a aussi souligné que l'industrie française a « besoin de ces exportations d'armements » vers l'Arabie saoudite. « On ne peut pas faire totalement abstraction de tout l'impact que tout ceci a sur nos industries de défense et nos emplois », a-t-elle fait valoir.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a aussi signalé cette semaine que les contrats de vente d'armes avec Riyad tenaient toujours, au nom de la crédibilité de la signature d'Ottawa.

Sur cette image transmise au Washington Post, par une « source proche de l'enquête », on aperçoit un homme identifié par le journal comme étant Khashoggi entrer dans le consulat saoudien à Istanbul. Photo : The Associated Press/The Washington Post