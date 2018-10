L’administration municipale les a relogées temporairement dans un hôtel à Pointe-aux-Trembles, et l’Office municipal d’habitation de Montréal les accompagne dans la recherche d’un nouveau logement.

Malgré la décrépitude du bâtiment, situé à l’angle des rues Marie-Anne et de la Roche, plusieurs auraient aimé y rester.

« On était bien ici, dit une des locataires. J’avais mon coin […] le parc Lafontaine, le bus pour aller n’importe où. Ils ne veulent pas des gens comme nous. Des rêveurs. »

Le 1er octobre, un avis d’évacuation avait été envoyé à une trentaine de locataires par la Ville, qui craignait pour leur santé. L’immeuble présente en effet de nombreux problèmes : système de chauffage défectueux, infiltrations, moisissures, etc.

Fin septembre, devant l’inaction du propriétaire, l’administration municipale avait ordonné des travaux d’extermination en raison de la présence de coquerelles et de punaises de lit. Elle avait ensuite envoyé la facture au propriétaire.

Nouveau propriétaire

Entre-temps, l’immeuble a été vendu à Mahir Ozdilek, qui en a pris possession mardi. M. Ozdilek est l'un des partenaires fondateurs du Groupe Mahlex, dont l’objectif est d’acquérir des immeubles et de les rénover pour les rendre plus rentables.

Il affirme que c’est l’ancien propriétaire qui a négligé l’immeuble.

« On va remettre ça à neuf, dit-il. Il y a beaucoup de cas de violence conjugale, de drogue. Nous, on nettoie ça. C’est important de comprendre que nous, on n’est pas les méchants. On va essayer de nettoyer le quartier plus qu’autre chose. »

Il veut transformer l’immeuble pour en faire un bâtiment « intelligent » et le remettre à neuf de haut en bas. Les loyers seront ensuite ajustés à ceux du marché.

« Si les anciens locataires en ont les moyens et s’ils correspondent à nos critères, ils seront les bienvenus », dit M. Ozdilek.

Bon nombre de locataires expulsés sont retraités ou prestataires de l’aide sociale.

« Je ne suis pas fière », dit Plante

La mairesse Valérie Plante a dit trouver la situation « déplorable ». « Je ne suis pas fière de ça », a-t-elle dit lors d’un point de presse mercredi, précisant que l’éviction était devenue nécessaire en raison du froid qui s’installe et de l’absence de chauffage dans l’immeuble.

Elle a critiqué la faiblesse des outils juridiques dont dispose la Ville pour obliger des propriétaires à entretenir leurs immeubles.

La mairesse dit vouloir entreprendre des discussions avec le nouveau gouvernement à Québec pour obtenir « une réglementation avec des dents ».

Avec des informations de CBC et de Marc Verreault