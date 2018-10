Le questionnaire en anglais seulement, comprend douze questions et prend environ cinq minutes à remplir.

La consultation de la communauté est obligatoire afin d'obtenir l'aval du gouvernement fédéral pour implanter un site de consommation supervisée.

« Les services d'injection supervisée ont le potentiel de répondre à des enjeux qu'on voit à Windsor et dans le comté d'Essex, comme les morts liées à des surdoses d'opioïdes, la récupération de seringues usagées et l'accès aux services sociaux et de santé », affirme la directrice du Bureau de la santé publique de Windsor-Essex, Theresa Marentette.

Les gens âgés de 16 ans ainsi que les consommateurs de drogues sont invités à participer à cette consultation.

Le Bureau de la santé publique de Windsor-Essex consulte aussi les services d'urgence en plus de différents groupes communautaires, entreprises locales et intervenants.

Pour participer à la consultation, vous devez : Être âgé de 16 ans

Vivre, habiter ou étudier à Windsor ou dans le comté d'Essex

Les utilisateurs qui se sont injecté une substance illicite au cours des six derniers mois peuvent recevoir une rémunération de 15 $ en échange d'une entrevue de 45 minutes à une heure avec des représentants de la santé publique.

Le sondage se terminera le 17 décembre et les résultats de la consultation seront présentés l'an prochain.