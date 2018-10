Un texte de Jean-François Deschênes

Jeudi matin, un mince couvert de neige s'était installé le long du littoral, et jusqu'à 20 centimètres de neige sont attendus à l'intérieur des terres.

De plus, les vents ont atteint des pointes de 80 kilomètres à l'heure à certains endroits.

L'automobiliste Martin Charest a été surpris de voir autant de neige alors qu'il circulait dans le secteur de Saint-René-de-Matane.