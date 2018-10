Un texte de Patrick Bergeron

Si elle est acceptée, cette demande permettrait la réfection complète de la piste et du tablier devant l'aéroport et l'amélioration de la station météorologique.

Ces améliorations pourront nous permettre de développer beaucoup plus notre aéroport Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

Cette demande d'aide a été faite dans le cadre du volet pour la réfection et l'amélioration des équipements « côté piste » du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales.

Le tablier actuel de l'aéroport (le tarmac) a été construit dans les années 1950. La réfection de la piste permettra d'assurer une infrastructure optimale pour les 25 prochaines années, selon les responsables de l'aéroport.

Selon le gestionnaire de l'aéroport, Martin Hivon, l'amélioration à la station météorologique rendra la tâche plus facile aux pilotes qui pourront avoir accès à des données météorologiques plus précises avant et pendant leur vol vers Rivière-du-Loup. Ces changements permettront d'améliorer encore plus la sécurité des pilotes qui souhaitent atterrir chez nous.

Le Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales a été mis en œuvre en juillet dernier. Son annonce avait été faite lors du Sommet sur le transport aérien régional qui avait eu lieu à Lévis en février.