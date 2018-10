Un texte de Patricia Bitu Tshikudi

Qu’ils prennent l'autobus ou non, les Winnipégois ont une opinion sur l’efficacité du système de transport en commun à Winnipeg.

« Ma copine prenait le transport en commun et ça a besoin d'être amélioré de beaucoup », estime Samuel, qui habite à Winnipeg depuis deux ans.

« Ce n’est pas fiable à mon avis », dit pour sa part Nathalie, une étudiante.

En retard, pas efficace, peu sécuritaire, voilà plusieurs choses qui découragent les Winnipégois de prendre le bus pour se déplacer.

Selon Statistique Canada, Winnipeg est la seule de huit grandes régions métropolitaines du pays où le nombre d'usagers des transports en commun a diminué au cours des 20 dernières années.

Entre 1996 et 2016, le nombre d’usagers des transports en commun est passé de 14,3 % à 13,6 %

Pour le professeur en urbanisme Marc Vachon, l’étalement urbain est un des problèmes du transport en commun à Winnipeg.

« Vu qu'on a tellement d'étalement urbain, ça encourage cette culture de l'auto et ça décourage de prendre l'autobus », dit-il.