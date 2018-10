Avec les informations de Tanya Neveu

Ce document a été déposé mercredi soir lors du conseil de la MRC.

La MRC avait reçu il y a six mois le mandat d'évaluer et d'identifier les options possibles suite à l'annonce de la fermeture de la piscine de Ville-Marie en juin 2019.

Les municipalités doivent signifier leur intention de s'impliquer financièrement ou non dans ce projet.

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, explique que ce à quoi sert le document déposé auprès des élus et c'est notamment à une discussion qui devra être tenue chacune des municipalités.

Si on me dit : si tu veux une piscine, ça va te coûter tant. Là, j'ai des éléments pour me dire j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je veux être partie prenante d'un équipement, comme une piscine, pour le territoire témiscamien? , soutient-elle.

Les municipalités devront aussi décider qui va porter le dossier et où sera située l'infrastructure.