Un texte de Louis Gagné

À l’instar de leurs collègues des points de vente de Mirabel, Rosemont et Rimouski, ils ont choisi d’être représentés par le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC).

Les employés de la succursale de Sainte-Foy ont déposé leur requête en accréditation auprès du Tribunal administratif du travail mercredi.

Le président du conseil provincial des TUAC, Antonio Filato, a salué l’arrivée de ces nouveaux membres, qui montrent selon lui « la voie à leurs collègues des autres succursales de la SQDC qui désirent améliorer leur rapport de force ».

« Ils auront la chance de protéger au maximum leurs conditions de travail tout en ayant l’opportunité de négocier avec leur employeur », a déclaré M. Filato par voie de communiqué.

L’organisation des TUAC représente quelque 250 000 travailleurs au Canada, dont plus de 55 000 au Québec.