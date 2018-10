Les magasins de Saskatoon et de Regina ne pouvant pas ouvrir leurs portes le 17 octobre, les résidents se sont rendus dans les communautés voisines pour satisfaire leur curiosité et leurs envies.

Mais pour Connie Alderson, originaire de Kronau au sud de Regina, le prix de 18,99 $ le gramme était trop élevé.

« Oh, c’est cher par rapport à ce que vous obtenez dans la rue, c'est certain », a-t-elle déclaré au magasin Eden, situé dans la municipalité rurale d'Edenwold, à environ 15 km à l'est de Regina.

C’est presque le double. Connie Alderson

Connie Alderson dit avoir cessé de fumer de la marijuana parce qu'elle ne savait pas d'où provenait le produit avant la légalisation. Photo : CBC

Mercredi, Connie Alderson a donc quitté le magasin les mains vides en disant qu'elle souhaitait attendre que le marché s'ajuste.

« C'est le seul qui est ouvert maintenant [dans la région], alors tu es un peu coincé avec si tu le veux », a-t-elle déploré.

Le prix de base chez Eden s’élève à environ 18,99 $ le gramme, alors que celui du Jimmy's Cannabis Shop à Martensville, près de Saskatoon, était d'environ 13 $, mercredi, pour la même quantité.

Contrairement à d'autres provinces, les détaillants de cannabis en Saskatchewan sont gérés par des propriétaires d'entreprises privées qui peuvent fixer leurs propres prix. Le gouvernement provincial réglemente l'industrie.

Certains acheteurs étaient contents de payer le prix du marché pour le cannabis, en dépensant des centaines de dollars pour une gamme de variétés. Photo : CBC

Les prix en Ontario, où l'industrie est gérée par le gouvernement et où les ventes sont pour l'instant uniquement en ligne, commencent à environ 8,40 $.

Dans les magasins du gouvernement en Colombie-Britannique, les prix commencent à environ 6,99 $. Le cannabis au Québec sera vendu au détail à partir de 7 $ le gramme.

Au Nouveau-Brunswick, le montant d'un gramme de cannabis devrait se situer entre 8 et 16 $, entre 8,21 et 14,55 $ le gramme dans les Territoires du Nord-Ouest, entre 6 $ et 13 $ à Terre-Neuve et Labrador. Au Yukon, le prix commencera à 8 $ le gramme.

Des prix en fonction du marché

Le propriétaire du magasin Eden, près de Regina, Allen Kilback, a expliqué que ses prix sont fixés en fonction de la demande. « Le marché est le marché et quand il n'y a pas beaucoup [de marchandise], le prix monte », a-t-il déclaré.

Selon lui, le prix baissera d’environ 10 à 20 % à mesure que le marché se rétablira.

Un autre client, Joshua Lys, n'a toutefois pas été découragé par le prix actuel, quittant Eden avec un paquet de marijuana d'une valeur de 280 $, incluant des variétés telles que B.C. Diesel, Pink Kush et Alien Dog.

Des résidents de Regina et d'autres régions de la Saskatchewan ont fait la queue au magasin Eden, mercredi, dans la municipalité d'Edenwold le premier jour de légalisation du cannabis récréatif. Photo : CBC

« [Cela] fait un peu beaucoup, mais pour le moment, ça parait logique compte tenu du stock limité, ce sera un peu cher », a déclaré Joshua Lys. « Je préfère voir une partie de mon argent aller à une entreprise qui a réellement déployé des efforts pour créer une entreprise. »

La Pot Shack de Saskatoon n’a pas pu ouvrir à temps pour le jour de la légalisation, faute d’approvisionnement, mais le propriétaire, Geoff Cann, estime que le prix de départ sera plus bas à l’ouverture de son magasin.

« Le moins cher, je dirais, serait compris entre… peut-être 8 et 10 dollars le gramme », a-t-il déclaré. « Après vous tombez sur du bon, du meilleur, puis sur du cannabis incroyablement génial, qui vous coûtera probablement jusqu'à 20-25 dollars le gramme ou plus. », a-t-il prédit.