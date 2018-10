La province ne remettra pas en place le poste de sous-ministre adjoint responsable du BEF aboli l'an dernier. Bien qu'une directrice générale du BEF ait récemment été nommée, des voix s'élèvent dans la communauté pour décrier les actions du gouvernement.

« Je suis déçu, mais je ne suis pas surpris par la décision du gouvernement », déclare Léo Robert.

Une de ses inquiétudes concerne le manque de concertation de la province avec les Partenaires pour l'éducation en français, un groupe qui s'est formé pour réfléchir sur l'avenir du BEF. « Je doute que les discussions aient eu lieu avec les Partenaires en éducation », explique-t-il.

Un comité conjoint réunissant la province et une représentation des Partenaires en éducation a aussi été créé par le gouvernement « justement pour discuter du sous-ministre adjoint du Bureau de l’éducation française », rappelle Léo Robert.

« Si ça n’a pas été discuté là, la communauté a un problème. Je ne pense pas non plus que ça a été discuté au Conseil consultatif des affaires francophones de la Loi 5. Si ça n'a pas été discuté là, c’est encore pire, parce qu'il a spécifiquement été mis sur pied pour discuter avec le gouvernement des services en français. Si le gouvernement croit que le Bureau de l’éducation française n’offre pas de services en français et qu’il n’y a pas de nécessité de consulter le comité, alors je pense que le gouvernement ne sait pas ce qu’il fait », affirme-t-il.

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, qui copréside le comité conjoint provincial au nom des Partenaires en éducation, se veut plus modéré. « Il faut nuancer un peu les propos de monsieur Robert », déclare Alain Laberge.

« À l’origine, je crois que le mandat du ministère de l’Éducation c’était de parler avec nous. C’est ce qu’on a fait. On est embarqué là-dedans de façon très positive », détaille Alain Laberge.

Un écran de fumée

Mais ce comité n’est qu’un écran de fumée aux yeux de Léo Robert, qui soupçonne le gouvernement de l'avoir mis sur pied uniquement pour calmer le jeu. « Je pense que le comité conjoint, c’était juste pour retarder la décision inévitable qui était déjà prise. On a suivi la procédure et fait semblant que l'on consultait les francophones. »

Si c’est le cas, ce n’est pas juste pas correct, c’est même insultant pour la communauté francophone. Léo Robert

« Je pense que les Partenaires en éducation devraient se rendre à l’évidence que le gouvernement n’est pas vraiment intéressé à nous offrir des services dans notre langue. Surtout dans le domaine de l’éducation qui est primordial pour notre communauté », avertit Léo Robert.

Alain Laberge estime que l’arrivée du nouveau ministre provincial de l’Éducation Kelvin Goertzen est l’occasion d’intensifier les discussions.

« On demande justement de vérifier s’il est au courant de l'existence de nos deux rapports avec nos propositions, explique Alain Laberge. Depuis leur dépôt au mois de juin, nous n’avons pas eu de rencontre avec le ministère. »

Il ajoute vouloir laisser au ministère de l’Éducation une chance de s’expliquer avant d’avancer des conclusions.

Selon Alain Laberge, le plus important reste de continuer le dialogue pour comprendre la décision du gouvernement. « Pour l’instant, c’est peut-être naïf de ma part, mais j’ose croire que le ministère de l’Éducation veut toujours continuer à travailler avec le sous-groupe de travail ».

Brigitte L’Heureux, directrice générale de la Fédération des parents du Manitoba, confirme que les Partenaires en éducation ont encore plusieurs questions à poser au nouveau ministre.

« On veut parler du nouveau poste de directrice générale de Mme [Lynette] Chartier qu’ils ont créé, souligne-t-elle. On pensait qu’on était toujours en négociation. On était surpris de recevoir une réponse sans avoir pu rencontrer le nouveau ministre une première fois ». Ce nouveau poste au sein du BEF a été annoncé le 10 octobre.

Alain Laberge espère obtenir de véritables réponses à de futures discussions. « On a contacté le ministère de l’Éducation pour comprendre un peu. S’il s’avère que tout le travail du comité ne valait rien, je serais très déçu et je pourrais aller dans le même sens que monsieur Robert », rapporte-t-il.

Planification stratégique nécessaire

Léo Robert rappelle aussi qu'en 2013, une proposition à l'assemblée générale annuelle de la Société de la francophonie manitobaine (SFM) demandait d'élaborer un plan stratégique complet en éducation. Il estime qu'il est grand temps d'aller de l'avant avec cette démarche. « Qu'on élabore le plan : on identifie ce que ça nous prend, on identifie les coûts, on négocie avec le gouvernement et si ça marche pas, qu'on utilise la voie juridique. »

« Parce qu'aller en cour, on va juste avoir une chance », souligne-t-il.

Avec des informations de Gavin Boutroy, Mathilde Monteyne et Julien Sahuquillo