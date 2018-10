La Ville d’Halifax interdit depuis lundi de fumer tabac et cannabis dans tous les lieux publics - rues et trottoirs, parcs et sentiers de randonnée municipaux -, sauf dans une cinquantaine de lieux désignés.

La mesure ambitieuse a été saluée par les militants contre le tabagisme, mais elle n’est pas applicable à l’un des terrains les plus en vue, au coeur de la municipalité : celui où se réunissent les élus provinciaux.

Ce terrain est administré par le président de la Chambre, Kevin Murphy, qui a choisi de continuer à permettre d’y fumer, à condition que la loi provinciale sur les endroits sans fumée, qui impose une distance minimale entre l’entrée d’un immeuble et des fumeurs, soit respectée.

Rien n’empêchera donc d’allumer un joint sur le terrain de Province House, même si cette possibilité ne plaît pas à M. Murphy.

En ce qui me concerne, c’est un endroit public, mais j’espère que les gens vont tenir compte du fait que c’est un endroit public fréquenté par des gens de tous âges , dit-il.

Un certain nombre de députés provinciaux et des membres du personnel de l’Assemblée fument régulièrement dans le terrain de stationnement de Province House.

Des travaux d'embellissement

Sur un côté de l’édifice, des travaux se poursuivent autour de la statue de Joseph Howe, qui a mené la lutte pour un gouvernement responsable, en Nouvelle-Écosse. Les travaux ont pour but de rendre le terrain de l’Assemblée plus attrayant et d’y attirer plus de visiteurs.

Des travaux d'embellissement sont en cours à Province House. Photo : CBC

Les visiteurs pourraient effectivement affluer à Province House, mais pas pour admirer la statue de Joseph Howe : le fait que l’arrêté d’Halifax ne s’y applique pas rendra le lieu très attirant pour les fumeurs.

Avec les informations de Jean Laroche, CBC